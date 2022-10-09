Россиянам рассказали об увеличении пенсии без работы

Россияне могут получать пенсионные выплаты, не работая. Об этом 9 октября рассказала доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева в беседе с изданием «Прайм».

По словам Дзгоевой, несмотря на то что пенсия формируется из пенсионных баллов, получаемых работником за каждый год трудовой деятельности, существует возможность не работать, но продолжать получать баллы и накапливать свою пенсию.

Такая возможность, по словам эксперта, появляется в периоды, когда человек не работает по уважительной причине, которую государство считает социально важной. Таким образом, 1,5 года ухода за первым ребенком оцениваются в 2,7 балла, за вторым ребенком — в 5,4, а за третьим — 8,1.

В категорию социально значимых уважительных причин также входит уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, престарелым старше 80 лет, а также период прохождения военной службы. В этих случаях временно безработному полагается 1,8 пенсионных баллов.

«Однако все эти периоды будут засчитаны в страховой стаж только при условии, что перед ними или после все-таки была оплачиваемая работа. Иначе они не будут включены в стаж и оценены в пенсионных баллах», — уточняет юрист Дзгоева.

Кроме того, по словам эксперта, есть возможность увеличить размер будущей пенсии, купив пенсионные баллы. Для этого достаточно внести в Пенсионный фонд России (ПФР) добровольные страховые взносы. При этом приобрести баллы можно за период до половины требуемого стажа — не больше 15 лет.

Дзгоева напомнила, что узнать о количестве накопленных коэффициентов и учтенном стаже можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Доступ открыт для всех пользователей, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Ранее, 5 октября, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала о необходимости возвращать «лишнюю» пенсию, под которой имеются в виду необоснованные дополнительные выплаты. Получать их можно на определенных условиях и проживая на льготной территории.