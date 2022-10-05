Россиян предупредили о необходимости возвращать «лишнюю» пенсию

При умалчивании получения необоснованных дополнительных выплат россияне будут вынуждены вернуть эти средства с процентами. Об этом 5 октября заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Так, в отношении людей, которых коснулся взрыв на Чернобыльской АЭС, применяется закон «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Согласно документу, эти люди имеют право получать ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), но при условии их постоянного проживания в зоне радиационного заражения.

«Когда гражданин переезжает из льготных зон в другие регионы, проживание в которых не предусматривает получение доплат согласно закону, то он теряет право на их получение», — привела пример Финогенова в интервью агентству «Прайм».

Таким образом, по словам профессора, для получения регулярных дополнительных выплат, в случае, если для них есть основания, необходимо постоянно проживать в зоне, в рамках которой распространяется льгота.

Если же при переезде из подобной зоны гражданин не сообщил об этом в Пенсионный фонд России (ПФР), продолжая получать выплаты, фонд может взыскать с него все полученные деньги с процентами.

«Если же ошибка в расчетах произошла по вине работника ПФ РФ и пенсия и пособия выплачивались в большем размере, чем положено, то гражданин не обязан возмещать переплату», — заключила Финогенова.

Ранее, 3 октября, доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина рассказала, каким образом россияне могут получить накопительную пенсию разом. Сорокина отметила, что заявление на такую выплату можно подать на «Госуслугах».

2 сентября доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала об основных способах подтверждения стажа при оформлении пенсии. Она подчеркнула, что основным документом, подтверждающим стаж, является трудовая книжка. Однако при ее отсутствии или некорректных записях в ней заменой могут стать справки от работодателя либо из архивного учреждения.