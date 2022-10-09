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The Washington Post назвала непристойным энергетический доход Норвегии

Обозреватель WP Раухала заявила, что Норвегия неприлично обогащается на украинском кризисе
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Фото: Global Look Press/dpa
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Западные эксперты критикуют Осло за обогащение страны на украинском конфликте. Об этом в субботу, 8 октября, написала американский обозреватель Эмили Раухала в газете The Washington Post.

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Как отмечает автор, Норвегия стала играть важную роль в вопросах энергетической безопасности в Европе после того, как регион взял курс на отказ от энергетических ресурсов России. В то же время Осло сталкивается с критикой в свой адрес из-за «неприличного» дохода от нефти и газа на фоне конфликта вокруг Украины.

Сообщается, что в этом году страна получит около $109 млрд от нефтяного сектора, что на $82 млрд больше, чем в прошлом году. Большая часть этих денег пойдет в Фонд национального благосостояния страны, который оценивается в $1 трлн.

Власти Норвегии отрицают обвинения в спекуляции и заявляют, что высокая цена на топливо обусловлена его дефицитом на рынке. Осло подчеркивает, что страна поддерживает антироссийские санкции и оказывает военную помощь Украине.

Ранее, 14 сентября, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Норвегия отказалась снижать цену на газ для Евросоюза. Стёре отметил, что для Норвегии высокие цены на газ не являются целью, так как они приводят к удорожанию электроэнергии на юге страны и неудобствам торговых партнеров.

6 октября ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций. Они включают экономические меры и персональные ограничения. В частности, предусматривается запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны по стоимости выше установленного потолка цен.

Президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что РФ не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Глава государства подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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