Премьер Эстонии рассказала о нарастающей трудности при введении санкций против РФ
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что странам Евросоюза (ЕС) становится сложнее вводить новые антироссийские санкции. Об этом она рассказала в интервью британской газете The Daily Telegraph 8 октября.
По ее словам, основными причинами такой тенденции стали усталость от конфликта вокруг Украины и внутриполитические проблемы стран ЕС.
«Всё сложнее становится и вводить [новые] санкции. Осталось не так много областей, на которые мы можем их наложить. Это создает проблему», — поделилась Каллас.
Ранее, 6 октября, ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций. Рестрикции включают экономические меры и персональные ограничения. В частности, предусматривается запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны по стоимости выше установленного потолка цен.
Президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что РФ не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Глава государства подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.
Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.
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