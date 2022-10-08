Реклама
Прямой эфир
Мир
Москва отказалась от обсуждения с Киевом выбора жителей новых регионов РФ
Общество
В Керченском порту два парома подготовлены к перевозке малотоннажных автомобилей
Общество
Пробка на Крымский мост увеличилась примерно до 6 км
Общество
Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в строительной бытовке в Москве
Мир
В Египте планируют начать принимать карты «Мир» в ближайшее время
Общество
Первый после ЧП пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту
Мир
В Пентагоне указали на дестабилизирующее воздействие военных программ КНДР
Общество
Из порта Крыма отправился первый пассажирский катер
Мир
Зеленский призвал ЕС взять курс на полную «независимость от России»
Общество
Аксенов заверил в достаточных запасах продовольствия и топлива в Крыму
Происшествия
В Подмосковье мотоциклист насмерть сбил двух человек
Сюжет:

Премьер Эстонии рассказала о нарастающей трудности при введении санкций против РФ

Премьер-министр Эстонии Каллас: странам Европы становится труднее вводить санкции против России
0
Фото: TASS/EPA/FILIP SINGER
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что странам Евросоюза (ЕС) становится сложнее вводить новые антироссийские санкции. Об этом она рассказала в интервью британской газете The Daily Telegraph 8 октября.

Упор в потолок: к чему приведут новые антироссийские санкции
Какие ответные меры может предпринять Россия

По ее словам, основными причинами такой тенденции стали усталость от конфликта вокруг Украины и внутриполитические проблемы стран ЕС.

«Всё сложнее становится и вводить [новые] санкции. Осталось не так много областей, на которые мы можем их наложить. Это создает проблему», — поделилась Каллас.

Ранее, 6 октября, ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций. Рестрикции включают экономические меры и персональные ограничения. В частности, предусматривается запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны по стоимости выше установленного потолка цен.

Президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что РФ не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Глава государства подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022