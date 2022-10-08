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Опубликованы кадры последствий обстрела Киевского района Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Киевский район Донецка 8 октября вновь подвергся обстрелу со стороны украинских военных. «Известия» публикуют кадры с места событий.

Снаряд упал возле дома №37 по улице Лиственной.

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«Прилет был примерно в 14:55, потому что в 15:03 я уже вызывал скорую. Погибли два человека, одному было 87 лет, второму — 52 года», — рассказал местный житель Валерий.

Другая местная жительница сообщила, что удар был сильный и вокруг всё потемнело. Вместо кухни, по ее словам, осталась одна яма.

Двор после атаки усыпан стеклами, камнями, осколками и остатками от ракет.

Ранее в этот же день сильный пожар начался в Кировском районе Донецка после обстрела украинскими боевиками. По данным «Известий», возгорание произошло в производственных помещениях типографии.

7 октября Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку 10 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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