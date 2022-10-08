Опубликовано видео обысков у предполагаемого водителя взорвавшейся в Крыму фуры

Дом предполагаемого водителя грузового автомобиля, который взорвался на Крымском мосту, оцепили правоохранители — там проводятся обыски. Об этом стало известно «Известиям» в субботу, 8 октября.

«Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация», — заявили в Следственном комитете.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной частям сооружения, произошло утром в субботу.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

По предварительным данным Следственного комитета (СК) России, в результате произошедшего погибли три человека.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

В настоящее время удалось восстановить движение по автотранспорта. Кроме того, уже получено разрешение на движение поездов.