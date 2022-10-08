Возможные санкции на российскую горнорудную промышленность со стороны Лондонской биржи металлов (LME) обернутся потрясением для мировой индустрии, пишет 8 октября обозреватель Bloomberg Джек Фарчи.

Агентство указывает, что на Россию приходится около 9% всех запасов никеля, 5% алюминия и 4% — меди.

Когда Bloomberg на прошлой неделе впервые сообщило о планах LME наложить санкции на российскую горнорудную индустрию, цены на алюминий выросли на 8,5%

Фарчи заявил, что если санкции введут, то они станут проблемой, например, для швейцарской Glencore Plc., у которой есть многолетний контракт с «Русалом».

Автор статьи добавил, что запрет на поставки отрежет ключевых производителей от глобального рынка, пишет «Газета.Ru».

Отмечается, что решение еще не принято, но обсуждение уже идет.

В конце сентября международный обозреватель Newsweek Дэниэл Депетрис отметил, что санкции, введенные в отношении России, больно ударят по самому Западу, а США и их союзники в Европе загнали себя в угол.

В июле в ООН заявили об ударе санкций Запада по самым уязвимым группам людей. Ограничения против России в западных странах ведут к росту безработицы, коррупции, сексуальной эксплуатации и преступности.

Экономические проблемы в странах Запада начались на фоне введения санкций против России на фоне проведения Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса.