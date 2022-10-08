СК опубликовал кадры Крымского моста после ЧП

Следственный комитет России в субботу, 8 октября, опубликовал видеозапись, на которой видны последствия ЧП на Крымском мосту.

На кадрах видны повреждения, которые получил объект.

Инцидент произошел утром в субботу. В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили, что на автомобильной части моста произошел подрыв грузового автомобиля, который повлек возгорание семи топливных цистерн, движущихся в сторону республики по железной дороге.

Как сообщили в СК, по предварительной информации, погибли три человека — это пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком, и водитель фуры.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Он добавил, что по визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела.

Президент России Владимир Путин поручил после произошедшего создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий.

Работа по восстановлению моста уже началась. Первые после происшествия поезда планируют запустить вечером.