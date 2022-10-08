К ремонту Крымского моста приступят 8 октября

Восстановление Крымского моста начнется уже в субботу после завершения работы следователей, заявил глава полуострова Сергей Аксенов 8 октября в своем Telegram-канале.

«Приступаем сегодня, как только закончат работу Следственный комитет и Федеральная служба безопасности», — рассказал Аксенов, добавив, что работы будут вестись «без бюрократии».

Он также сообщил, что уже в субботу примет участие в работе правительственной комиссии, чтобы выяснить причины произошедшего и принять меры по устранению последствий.

Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошло ЧП. В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили, что на автомобильной части моста произошел подрыв грузового автомобиля, который повлек возгорание семи топливных цистерн, движущихся в сторону республики по железной дороге. В результате инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал.

По информации Аксенова, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Он добавил, что, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела.

По информации МЧС РФ, Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом был потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается. К тушению были привлечены 250 человек и 70 единиц техники.

Президент России Владимир Путин поручил после произошедшего создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий.