Журналисты «Известий» рассказали об обстановке в Керчи после ЧП на Крымском мосту

Корреспондент «Известий» Николай Аксенов показал 8 октября обстановку возле объездной дороги от трассы «Таврида» к Крымскому мосту. По его словам, после произошедшего ЧП она — абсолютно пустая.

«Движение перекрыли сотрудники Госавтоинспекции, которые дежурят еще на подъезде в Керчь. Параллельно с этим идет железнодорожное полотно. На станции мы видим цистерны, которые, по всей видимости, принадлежат аварийному составу, и были отбуксированы сюда», — рассказал журналист.

По словам очевидца, проживающего в районе Аршинцево города Керчь, взрыв на Крымском мосту прозвучал в районе шести часов утра.

«Один взрыв был достаточно массивный, «задрожали» окна. У некоторых [выбило] окна», — рассказал молодой человек.

Он рассказал, что спустя 10 минут после взрыва он решил сходить к морю с видом на мост, чтобы разведать обстановку.

«Видно было, что стоял состав железнодорожный, и его крайние цистерны были в огне», — вспоминает местный житель.

Как убедился корреспондент «Известий», действительно, с этого района у моря открывается хороший вид на Крымский мост.

«Крымский мост виден как на ладони. Отсюда можно наблюдать легкое задымление в том месте, где был пожар. По сообщения городских властей, сейчас на месте работают ремонтные бригады, а также эксперты из профильных ведомств, которым еще предстоит выяснить причину случившегося», — отметил журналист.

Другой корреспондент «Известий» — Вероника Котькова — показала обстановку на территории бывшего аэропорта Керчь, где сейчас развернули отстойник, чтобы водители грузового транспорта могли переждать, пока откроется линия. По словам журналистки, на этой территории сейчас находятся несколько десятков автомобилей, которые должны были из Крыма по мосту прибыть в Краснодарский край.

«Водители говоря, что никакой паники нет. Они просто ждут официальной информации, что им делать дальше», — отметила корреспондент.

Один из водителей рассказал, что следовал в Краснодарский край из Джанкоя. Накануне вечером, примерно в 23:00 он встал на стоянку переночевать, выехал утром следующего дня — в день ЧП.

«Выехали в семь утра и всё. Мы не смогли проехать. Ну, логистика будет настроена, всё будет работать. Есть также варианты объезда. Сейчас всё решается по поводу объезда. Как всё решится — мы в течение суток уедем. В этом не ничего страшного», — рассказал водитель.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной частям сооружения, произошло утром в субботу. По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма. В результате инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал.

Как сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

По сообщению МЧС РФ, пожар железнодорожного состава с дизельным топливом был потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается. К тушению были привлечены 250 человек и 70 единиц техники.

По информации минтранса республики, в связи с инцидентом керченская паромная переправа возобновила свою работу. Первый паром уже начал переход для погрузки. Кроме того, по словам советника главы полуострова Олега Крючкова, сухопутный коридор в Крым налажен через другие регионы.

Президент России Владимир Путин поручил в свою очередь создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. Известно, что в состав комиссии также войдут главы Крыма и Краснодарского края, представители ФСБ, МВД и Росгвардии.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту произошедшего.