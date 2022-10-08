На Крымском мосту ликвидировали открытое горение

На Крымском мосту ликвидировано открытое горение. Об этом сообщили в МЧС России в субботу, 8 октября.

«Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом на Крымском мосту потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается. К тушению привлечены 250 человек, 70 единиц техники», — заявили в ведомстве. Сообщение приводит «РИА Новости».

О ЧП на Крымском мосту стало известно ранее в субботу. В результате инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал. Движение по мосту закрыто. D Керчи были обустроены стоянка, штаб, палатки и туалеты на площадке аэропорта.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) позднее сообщили, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля со стороны Таманского полуострова. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Президент России Владимир Путин поручил после произошедшего создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. Известно, что в состав комиссии также войдут главы Крыма и Краснодарского края, представители ФСБ, МВД и Росгвардии.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в субботу начнет работать паромная переправа. Кроме того, глава республики проинформировал, что в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. По его словам, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. Аксенов отметил, что как только будет потушен пожар, у специалистов появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор.