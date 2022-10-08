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Эксперты рассказали о спекуляциях юриста Михайлова на ответе прокуратуры и детях Галкина

Дешевый пиар: юрист Михайлов спекулирует на ответе прокуратуры и детях Галкина
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В прокуратуре Московской области начали рассмотрение обращения о «нарушении прав несовершеннолетних» детей юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом в список лиц, выполняющих функции иноагентов) Елизаветы и Гарри, которое инициировал юрист Ярослав Михайлов. Опрошенные «Известиями» эксперты расценили действия Михайлова как спекуляцию.

Претензии юриста сводятся к тому, что воспитание детей в семье Галкина может «нанести ущерб их психическому и физическому воспитанию». И в качестве причины указаны возможная нетрадиционная ориентация артиста и его негативные высказывания о спецоперации.

Заявление было передано в Наро-Фоминскую городскую прокуратуру. Как объяснил адвокат Александр Макаров, в рамках этого заявления придут к выводу: стоит проводить расследование или нет.

«Поэтому по территориальности и компетенции направлено в городскую Наро-Фоминскую только потому, что положено первичное обращение рассматривать в нижестоящей прокуратуре. В рамках этого заявления придут к выводу, стоит ли проводить расследование или нет. В рамках компетенции городская прокуратура определит, какой ответ даст», — рассказал Макаров.

Адвокат, кандидат юридических наук Александр Чашин также отметил, что факт передачи заявления в прокуратуру ни о чем не говорит, так как она должна принять любые обращения.

«Сам факт принятия прокуратурой заявления пока не говорит ни о чем. Прокуратура принимает любые заявления, она обязана принять. Поэтому в данном случае публикация того, что некое заявление принято прокуратурой не говорит вообще ни о чем. Это ближе просто к информационной подаче с неясными мотивами», — сказал Александр Чашин.

Кроме того, Михайлов выступал юристом в деле о компенсации фанату из-за оскорбления Земфиры на концерте, в результате чего певица выплатила 306 тыс. рублей.

Среди дел, с которым обращался Михайлов в прокуратуру, также есть проверка законности праздника хеллоуин в России. По словам юриста, празднование позволяет признать незаконным «пакет Яровой».

Ранее юрист Михайлов выступал против эмодзи американской компании Apple. По его мнению, смайлики пропагандируют нетрадиционные отношения. Роскомнадзор позже не обнаружил пропаганду.

Как сообщалось, Галкин и Алла Пугачева покинули Россию в начале марта после начала спецоперации по защите Донбасса, которую комик подверг критике. Как выяснили «Известия», артисты проживали в элитном особняке в Израиле, который находится в так называемой израильской Рублевке.

16 сентября Минюст внес в реестр физлиц-иноагентов Максима Галкина. Указывалось, что Галкин имеет источник финансирования на Украине, в связи с этим с начала спецоперации он неоднократно публиковал в социальных сетях антироссийские высказывания. В свою очередь артист не согласился с присвоенным ему статусом. Он заявил, что будет считать это некой наградой и «торжественно шлепать у себя на лбу» этот знак.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 4 сентября подчеркивал, что Максиму Галкину «явно не по пути» с остальными россиянами.

17 сентября певец Юрий Лоза заявил, что самым страшным наказанием для Галкина стало бы забвение со стороны россиян.

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