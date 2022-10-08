Боец рассказал об использовании националистами натовского оружия в районе Кременной

Боец с позывным Людоед рассказал, что в районе Кременной в Луганской Народной Республике украинские националисты часто применяют оружие НАТО. Об этом он сообщил «Известиям» 8 октября.

Он отметил, что по звуку выстрела можно определить, из какого орудия запущен снаряд и как далеко оно стоит.

«Это такое вот вооружение у них теперь. Это всё НАТО и вооружение НАТО. По звуку и свисту уже определяем четко», — подчеркнул военный.

8 октября боевики вооруженных формирований Украины (ВФУ) выпустили шесть ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по Иловайску. Накануне, 7 октября, ВФУ обстреляли район Дарьевского моста, выпустив четыре ракеты из HIMARS. В результате обстрела пять человек погибли, еще пятеро пострадали.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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