Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили шесть ракет из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Иловайску. Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в Совместном центре контроля и координации Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, огонь был выпущен в 00:00 мск.

Накануне, 7 октября, ВФУ обстреляли район Дарьевского моста, выпустив четыре ракеты из HIMARS. В результате обстрела ракеты попали в гражданский автобус, пять человек погибли, еще пятеро пострадали. Раненые находятся в состоянии средней степени тяжести.

Обстрелы объектов в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках усилились на фоне проведения референдумов о вхождении этих территорий в состав России.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о принятии республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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