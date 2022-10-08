Фурам ЕС разрешили перевозку грузов по Белоруссии

Автоперевозчики Евросоюза могут оформить разрешения на международную перевозку грузов по территории Белоруссии с 10 октября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и коммуникаций республики в пятницу, 7 октября.

Для получения соответствующего разрешения перевозчику необходимо направить в Транспортную инспекцию заявление по электронной почте, оформить в автоматизированной системе счет-фактуру на количество заявленных к оформлению разрешений и оплатить заказ по указанным реквизитам.

Кроме того, разрешение можно оформить в одном из структурных подразделений филиалов инспекции в Минске и областных городах республики.

С 8 апреля таможенные службы государств Евросоюза, граничащих с Россией и Белоруссией, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в этих странах. Отмечалось, что транспортные средства международной перевозки с российскими и белорусскими регистрационными знаками не смогут перемещать грузы по территории стран ЕС.

16 апреля Минск запретил движение европейских большегрузов на своей территории в ответ на санкции. Однако 21 апреля «Известия» выяснили, что российские власти работают над вариантами беспрепятственных поставок продуктов из ЕС через Белоруссию.

Ранее, 15 мая, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что санкции, введенные в отношении Белоруссии, заблокировали экспорт республики в ЕС и Северную Америку суммой $16–18 млрд в год. Однако, по словам главы белорусского правительства, экономические потери для Белоруссии будут иметь временный характер.

Ряд стран вводили новые санкции против Белоруссии в ответ на поддержку республикой проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Кроме того, отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. На них, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. После оглашения предварительных результатов в Минске и других городах республики начались несогласованные митинги, которые привели к столкновениям с силовиками и массовым задержаниям.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».