Политолог назвал решение Нобелевского комитета «чисто политическим»

Нобелевская премия мира — это абсолютно политическая номинация, и это ярко демонстрировалось последние годы, считает политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Об этом он заявил в пятницу, 7 октября, в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день было озвучено решение Нобелевского комитета, согласно которому премию мира в 2022 году присудили белорусскому активисту Алесю Беляцкому, украинскому «Центру гражданских свобод» и российскому центру «Мемориал» (признан в РФ НКО-иноагентом). Как отметили в комитете, лауреаты приложили «выдающиеся усилия в документировании военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотреблений властью».

«Нобелевская премия мира — это абсолютно политическое мероприятие, последние годы это всё более ярко и выпукло демонстрировалось, начиная от [лауреата премии, экс-президента США Барака] Обамы, который за развязанные войны получил премию мира и кончая всякими ужимками и спекуляциями вокруг этого звания или статуса», — подчеркнул политолог.

В текущем году, по мнению Мартынова, Нобелевский комитет выдвинул взвешенное решение, посколько все три лауреата — представители славянских народов.

«Двойственное ощущение: с одной стороны, подтвердили политизированный статус, но удивили таким изящным решением», — заключил эксперт.

В 2021 году лауреатами премии стали филиппинская журналистка Мария Ресса и российский журналист Дмитрий Муратов.

Нобелевская премия — это одна из самых почетных международных премий, которую ежегодно вручают лауреатам за выдающиеся исследования в области науки, уникальные изобретения или весомый вклад в культуру либо в развитие общества.

Согласно завещанию основателя премии Альфреда Нобеля, премия мира должна быть вручена тому, кто «сделал большую или лучшую работу для братства между народами, для упразднения или сокращения постоянных армий и для проведения и продвижения мирных конгрессов».