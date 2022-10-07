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Алесю Беляцкому и «Центру гражданских свобод» присудили Нобелевскую премию мира
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Алесю Беляцкому и «Центру гражданских свобод» присудили Нобелевскую премию мира

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Фото: Anders Wiklund/TT News Agency/via REUTERS
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Нобелевскую премию мира за 2022 год присудили белорусскому активисту Алесю Беляцкому, украинскому «Центру гражданских свобод» и российскому центру «Мемориал» (признан в РФ НКО-иноагентом). Об этом 7 октября сообщили организаторы в Twitter.

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«Они приложили выдающиеся усилия в документировании военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотреблений властью», — отмечает пресс-служба нобелевского комитета.

Комитет также отметил, что каждый из лауреатов смог доказать значимость гражданского общества в тех странах, которые они представляют.

В этом году лауреат получает медаль с собственным изображением, диплом и денежное вознаграждение в размере 10 млн шведских крон (около $900 тыс.).

Всего было выдвинуто 343 кандидата, среди которых 92 организации и 251 человек, в том числе папа римский Франциск, экоактивистка Грета Тунберг, экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден и иранская журналистка Масих Алинеджад.

В числе организаций были выдвинуты НАТО, движение Black Lives Matter, Арктический совет, Wikileaks и другие.

В 2021 году лауреатами премии стали филиппинская журналистка Мария Ресса и российский журналист Дмитрий Муратов.

Нобелевская премия — это одна из самых почетных международных премий, которую ежегодно вручают лауреатам за выдающиеся исследования в области науки, уникальные изобретения или весомый вклад в культуру либо в развитие общества.

Согласно завещанию основателя премии Альфреда Нобеля, премия мира должна быть вручена тому, кто «сделал большую или лучшую работу для братства между народами, для упразднения или сокращения постоянных армий и для проведения и продвижения мирных конгрессов».

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