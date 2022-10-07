Эксперт объяснила важность закона об исторической памяти в Испании

Законопроект об исторической памяти, одобренный сенатом (нижней палатой парламента) Испании, позволит внукам испанцев, покинувших страну во время диктатуры Франсиско Франко, получить упрощенное гражданство Испании. Об этом 7 октября «Известиям» рассказала старший научный сотрудник, руководитель Центра испанских и португальских исследований Екатерина Гранцева.

Она объяснила, что после гражданской войны, которая велась с 1936 по 1939 год, происходили репрессии, также огромная часть испанцев эмигрировала из страны, а потом не могла вернуться. После смерти Франсиско Франко диктаторская эпоха закончилась, и был принят так называемый «Пакт забвения».

«Получилось так, что в 1975 году Франко умер, начинается новая эпоха, и закон 1977 года — это была такая договоренность общества, что «мы не будем сейчас выяснять отношения, нам хватает опыта гражданской войны, мы сейчас договоримся, что идем дальше», но осталось множество нерешенных вопросов: потомки погибших в гражданскую войну, заключенных в тюрьмы», — сказала Гранцева.

Историк объяснила, что теперь внуки испанцев-эмигрантов могут рассчитывать на получение упрощенного гражданства Испании.

«Есть даже второе название этого закона — «закон о внуках». Если раньше, особенно, если мать была испанского происхождения, а не отец, то они вообще не могли претендовать на то, чтобы получить упрощенное гражданство Испании. Вот этот закон прежде всего облегчает их жизнь», — сказала она.

Кроме того, жертвы франкистского режима благодаря одобренному закону получили право на компенсации.

«Этот вопрос стоял еще с 1970-х годов, что никому ничего не было возмещено. Никаких расследований, никаких компенсаций не было. У огромного количества людей была сломана жизнь. Этот закон предполагает компенсации. Если ты доказываешь, что ты жертва, то имеешь право на компенсацию», — сказала Гранцева.

Франциско Франко правил Испанией в период с 1939 по 1975 годы. Был одним из организаторов военного переворота 1936 года, который привел к гражданской войне между республиканцами и националистами.

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