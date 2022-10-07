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На Ларису Гузееву подали в суд за испорченный ремонт

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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С телеведущей Ларисы Гузеевой потребовали взыскать более 100 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба за некачественный ремонт. Об этом 7 октября сообщила «Известиям» пресс-секретарь Мещанского суда Москвы Юлия Котомина.

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По словам пресс-секретаря, в суд на ведущую подала страховая компания.

«Поступил иск о возмещении ущерба в порядке суброгации. В жилом помещении, застрахованном у истца, произошло образование трещин. Данное обстоятельно вызвано произведенными ремонтными работами в квартире, собственником которой является Гузеева. Взыскать ущерб 100 938 рублей», — говорится в сообщении представителя суда.

Отмечается, что по данному иску уже проведена беседа и суд скоро приступит к рассмотрению дела по существу.

Ранее в январе сообщалось, что певица Монеточка продаст свою новую квартиру в Москве из-за раскрытия ее адреса в средствах массовой информации. Исполнительница напомнила, что не раз в социальных сетях рассказывала о ремонте и показывала внутреннее убранство жилища, но скрывала точное местоположение, потому как не хотела, чтобы в ее дом приходили преследователи. Монеточка отметила, что именно из-за таких публикаций звезды становятся закрытыми и прячут свои семьи.

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