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Певица Монеточка продаст квартиру из-за раскрытия ее адреса в СМИ

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Российская певица Лиза Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) сообщила, что продаст свою новую квартиру в Москве из-за раскрытия ее адреса в средствах массовой информации. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.

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После того, как адрес Монеточки был опубликован одним из Telegram-каналов, к ней пришли первые незваные гости.

«Испытываю максимальный дискомфорт. Спасибо некоторым изданиям за то, что я уже не могу и не смогу жить в нашей новой квартире, уж поверьте, теперь мы будем продавать ее», — написала певица.

Исполнительница напомнила, что не раз в социальных сетях рассказывала о ремонте и показывала внутреннее убранство жилища, но скрывала точное местоположение, потому как не хотела, чтобы в ее дом приходили преследователи.

Монеточка отметила, что именно из-за таких публикаций звезды становятся закрытыми и прячут свои семьи.

17 января СМИ опубликовали информацию о том, что артистка заплатила за новую квартиру в столице 20 млн руб. 60-метровая квартира находится в центре Москвы в доме 1914 года постройки.

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