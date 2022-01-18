Певица Монеточка продаст квартиру из-за раскрытия ее адреса в СМИ

Российская певица Лиза Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) сообщила, что продаст свою новую квартиру в Москве из-за раскрытия ее адреса в средствах массовой информации. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.

После того, как адрес Монеточки был опубликован одним из Telegram-каналов, к ней пришли первые незваные гости.

«Испытываю максимальный дискомфорт. Спасибо некоторым изданиям за то, что я уже не могу и не смогу жить в нашей новой квартире, уж поверьте, теперь мы будем продавать ее», — написала певица.

Исполнительница напомнила, что не раз в социальных сетях рассказывала о ремонте и показывала внутреннее убранство жилища, но скрывала точное местоположение, потому как не хотела, чтобы в ее дом приходили преследователи.

Монеточка отметила, что именно из-за таких публикаций звезды становятся закрытыми и прячут свои семьи.

17 января СМИ опубликовали информацию о том, что артистка заплатила за новую квартиру в столице 20 млн руб. 60-метровая квартира находится в центре Москвы в доме 1914 года постройки.