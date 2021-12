Ей 20 лет: молодость Монеточки и мудрость Эрика Клэптона

Эрик Клэптон поет про шутинг, Монеточка призывает не относиться к молодежи слишком серьезно, а голландские джазисты создают предновогоднее настроение. Наш очередной обзор объединяет суперзвезд и просто хороших исполнителей; патриархов сцены и молодых артистов; рок, классику и джаз. Но у всех отобранных «Известиями» записей есть кое-что общее: жизнеутверждающий посыл и буквально физически ощущаемое наслаждение их авторов от музицирования. Насладитесь и вы.

Сингл недели

Eric Clapton — Heart Of A Child

Когда Эрик Клэптон анонсировал новый сингл, сочиненный совместно с итальянским музыкантом Робином Монотти, в Сети сразу появились предположения, что, как и предыдущий трек This Has Gotta Stop, новинка будет посвящена пандемии и противоковидным мерам. Оба артиста известны своим скептицизмом по отношению к вакцинации и локдаунам. Но если коронавирусную тему здесь и можно усмотреть, то исключительно в нейтральных призывах «Не позволяй страху сводить тебя с ума». В целом же песня скорее о шутинге: воображаемого стрелка Клэптон призывает опустить пистолет, не разбивать сердца и вспомнить слова отца. Хотя можно всё это и вовсе воспринимать как метафору.

Так или иначе музыка здесь интереснее текстовой составляющей. Две гитары вместе с мандолиной плетут акустические кружева, мягкая ритм-секция всё это деликатно поддерживает, а отчетливый «привкус» босса-новы создает особое очарование мелодичной композиции. Возможно, это не хит на все времена, но приятная и, как ни понимай стихи, светлая песня от великого артиста.

Клип недели

Монеточка «Шаганэ»

После выхода альбома «Декоративно-прикладное искусство» Монеточка пропала с радаров — и вот внезапно под конец года напомнила о себе, выпустив новый клип. У этого релиза есть и практический повод: певица анонсировала концертный тур на 2022 год, ну а лучшее средство привлечь внимание к будущим выступлениям — конечно, свежий материал. Однако если свою маркетинговую стратегию артистка выстраивает вполне прагматично, в творчестве она декларирует спонтанность и легкомысленность, не боясь показаться наивным подростком. Вот и песня «Шаганэ» — крик души вчерашнего ребенка и воззвание к взрослым: «Что вы от меня хотите! Мне 20 лет!»

Месседж не нов, если не сказать, избит, но Монеточка, дитя эпохи метамодерна, не боится быть банальной, вторичной. И в этом декларативном нежелании усложнять ее сила. Правда, на визуальные эффекты Лиза и ее муж-продюсер Витя Исаев не поскупились: тут и голограммы, и комбинированные съемки. Но, по сути, это едва ли не самое простое видео артистки. Сначала она грустит в своей девичьей розовой комнате, затем танцует и поет на воображаемой лужайке. Вот только музыкальная составляющая — подростковый рок, пришедший на смену синтезаторам прошлых хитов, — никак не позволяет отнестись ко всему этому серьезно. Так и задумано.

Альбом недели

Бетховен. Сонаты для скрипки и фортепиано

После шквала альбомов суперзвезд из мира популярной музыки вдруг настало затишье. Оно понятно: все топовые артисты стараются выпустить важные записи хотя бы за неделю до западного Рождества, чтобы меломаны и их друзья успели купить физические издания и положить под елочку. Поэтому дата непосредственно перед праздником, как правило, оказывается свободной. Это, однако, позволяет обратить внимание на те релизы, которые в более насыщенные недели оказались бы заслонены хитовыми альбомами с мощной медийной поддержкой. Например, на новый диск российской фирмы «Мелодия» с тремя сонатами Бетховена (№ 6–8) для скрипки и фортепиано. Играют их прекрасные музыканты Владислав Песин и Юрий Мартынов. Но, что самое интересное, они используют при этом инструменты бетховенской эпохи. Скрипки тогда были с жильными струнами, звук их совсем другой, нежели у нынешних металлических. А вместо роялей применялись похожие по общему принципу, но конструктивно иные хаммерклавиры.

Послушать это стоит даже чисто с познавательной точки зрения. К аутентичным исполнениям музыки барокко (Гендель, Бах) публика давно привыкла, а вот в отношении венских классиков такой подход не особо распространен. Но главное — сами произведения приобретают иной характер. Особенно это касается медленных частей 6-й и 7-й сонат. Они звучат куда более ранимо, хрупко. И — ностальгически.

Трансляция недели

Trijntje Oosterhuis & Jazz Orchestra of The Concertgebouw

В Рождество и Сочельник по всему миру транслируется множество концертов. И благодаря YouTube мы можем без проблем создать у себя такую же атмосферу, как в европейских домах, еще и выбрав лучшее. Рекомендуем выступление джазового оркестра Concertgebouw с певицей Трейнтье Остерхёйс. В знаменитом голландском зале, известном в первую очередь по классическим концертам, старые популярные песни вроде What A Wonderful World и All I Want For Christmas Is You звучат ничуть не менее органично. Ну а безупречный вкус исполнителей, рафинированность и в то же время раскованность интерпретации доставят удовольствие самым придирчивым меломанам.

Другое дело, что большинство зрителей, конечно, вряд ли станут смотреть эту трансляцию неотрывно — всё же таки и певица у нас не столь известна, да и в музыке никаких сюрпризов нет. Но прелесть подобных записей именно в том, что их можно включить на телевизоре в качестве фона для предновогодней суеты, а уж праздничное настроение они создадут на раз.