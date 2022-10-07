Жителя Подмосковья обвинили в избиении до смерти мужчины в ходе конфликта

В Московской области местному жителю предъявили обвинение в причинении смертельных травм мужчине во время конфликта у магазине. Об этом в пятницу, 7 октября, рассказали в ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел в Раменском городском округе в поселке Ильинский 4 октября. По данным следствия, между двумя мужчинами возле продуктового магазина вспыхнул конфликт на почве личных неприязненных отношений. Во время ссоры обвиняемый несколько раз ударил оппонента по лицу, а также применил против него боевой прием борьбы — бросок через бедро.

Потерпевшего госпитализировали в связи с ухудшением самочувствия, несмотря на оказанную помощь, он скончался, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

На допросе нападавший дал признательные показания и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего. Продолжается сбор и закрепление доказательной базы. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначено проведение судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертизы.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

5 октября телеканал «360» сообщал, что житель Кирова в состоянии алкогольного опьянения до смерти избил друга. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Злоумышленник избил оппонента металлической тростью и ногами. Пострадавший скончался на месте. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

В конце сентября во Владивостоке пьяный мужчина избил студентов колледжа, после чего попал в полицию, а потом — в психбольницу. Сотрудники вневедомственной охраны задержали дебошира и передали правоохранителям. В отделе полиции мужчина продолжил агрессивное поведение, после чего был передан бригаде психиатрической помощи для дальнейшей госпитализации.