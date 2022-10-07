Курс евро в ходе торгов превысил 60 рублей впервые с 22 сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи в пятницу, 7 октября.

Так, по данным биржи на 11:03 мск, курс евро вырос на 1,76% — до 60,14 рубля. Затем евро замедлил рост и находился на уровне 59,85 рубля.

Курс доллара составил 61,31 рубля.

Ранее в этот день главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что доллар может укрепиться до 65 рублей в течение полутора недель. По его словам, в последние дни можно наблюдать, что риски санкций, которые могли бы оказать влияние на возможность торгов долларом и евро на бирже, снижаются. По словам эксперта, это будет способствовать росту доллара и евро.

30 сентября финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов предположил, что курс рубля в краткосрочной перспективе может продолжить укрепляться. При этом, по его словам, в октябре стоит ожидать движения до 53 рублей за доллар и 50 рублей за евро. Также он считает, что к концу года курс подскочит до 70 рублей за доллар.

В тот же день курс европейской валюты в РФ опустился ниже 51 рубля впервые с 13 октября 2014 года.