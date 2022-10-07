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Аналитик спрогнозировал рост курса доллара до 65 рублей

Аналитик Зварич заявил, что доллар укрепится до 65 рублей в течение полутора недель
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Доллар может укрепиться до 65 рублей в течение полутора недель. Об этом в пятницу, 7 октября, заявил главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич.

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Он пояснил, что в конце сентября давление на доллар и евро оказывали два фактора.

«Первым выступил повышенный спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат <...> Плюс к этому инвесторы опасались санкций со стороны США и Европы», — сказал Зварич агентству «Прайм».

По его словам, в последние дни можно наблюдать, что риски санкций, которые могли бы оказать влияние на возможность торгов долларом и евро на бирже, снижаются, дополняет «Газета.Ru».

«При дальнейшем снижении этих рисков на первый план на рынке выйдет пониженное предложение валюты со стороны экспортеров. Это будет способствовать росту доллара и евро», — пояснил он.

1 октября директор Института психолого-экономических исследований Александр Неверов заявил в разговоре с «Известиями», что курс рубля по отношению к доллару на октябрь прогнозируется с небольшим снижением, до уровня 60−70 рублей.

В то же время декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная рассказала, что причин для серьезного ослабления курса рубля к доллару и евро нет.

За день до этого финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов предположил, что курс рубля в краткосрочной перспективе может продолжить укрепляться. При этом, по его словам, в октябре стоит ожидать движения до 53 рублей за доллар и 50 рублей за евро. Также он считает, что к концу года курс подскочит до 70 рублей за доллар.

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