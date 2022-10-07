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Каменные статуи моаи пострадали в результате пожара на острове Пасхи

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Фото: Global Look Press/Karol Kozlowski
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Каменные статуи-монолиты моаи пострадали из-за лесного пожара на острове Пасхе в Чили. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщила The Guardian.

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По данным издания, огонь в секторе вулкана Рано-Рараку Национального парка Рапа-Нуи уничтожил почти 60 га, отмечает сайт aif.ru. Он начался 4 октября, пожарные смогли взять его под контроль лишь спустя сутки. Огонь успех охватить территорию, где находятся многие моаи.

Точное количество пострадавших статуй пока неизвестно. Команды специалистов занимаются регистрацией и диагностикой, чтобы оценить точное количество моаи и других объектов, пострадавших от пожара, отмечает телеканал «360».

Отмечается, что состав породы, из которой выполнены статуи, подвержен влиянию высоких температур. Из-за этого в статуях могли образоваться трещины, нарушающие их целостность.

В Рапа-Нуи находятся 386 моаи, из них 265 расположены снаружи вулкана и 121 — на внутренних склонах кратера.

Остров Пасхи, расположенный в Тихом океане, считается самым удаленным населенным островом мира. Он находится в 3514 км от континентального побережья Чили и в 2075 км от ближайшего населенного места — острова Питкэрн. Он известен благодаря моаи — каменным статуям, размещенным по всему острову. Рапа-Нуи является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает REGNUM.

Считается, что эти каменные головы были вырезаны в 13-м веке коренными жителями острова, сообщает «Газета.Ru».

18 августа стало известно, что лесные пожары в странах Евросоюза (ЕС) за лето текущего года уничтожили не менее 700 тыс. га растительной местности.

12 августа газета Daily Mail сообщила, что лесные пожары во Франции сравнимы с апокалипсисом. Стихийное бедствие в департаменте Жиронда возле города Бордо достигло таких масштабов, что на борьбу с ним были вызваны пожарные бригады из шести стран Европы. В издании отмечают, что около 10 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Всего пожарами затронуто 7 тыс. га леса.

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