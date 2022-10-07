Поиски двух пропавших на реке рыбаков начались в Хабаровском крае

Спасатели из Комсомольска-на-Амуре подключились к операции по поиску двух рыбаков, лодка которых перевернулась на реке Симасы в районе села Шелехово в Хабаровском крае.

Инцидент произошел вечером 6 октября, местоположение двух мужчин до сих пор неизвестно. Группа поисково-спасательного отряда МЧС выехала на место с необходимым снаряжением и лодкой. Они проведут осмотр акватории и береговой черты сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

В то же время спасатели продолжают поиски мужчины, который еще 23 сентября перевернулся на моторной лодке на реке Амгунь в районе имени Полины Осипенко. За минувшие сутки спасатели и полицейские прошли 3 км береговой линии, разобрали три залома на реке. Около 40 кв. м осмотрено с воздуха. За это время удалось найти бензобак лодки и туристический коврик.