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Портал «Госуслуги» будет сообщать об отзывных кампаниях автомобилей
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Портал «Госуслуги» будет сообщать об отзывных кампаниях автомобилей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На портале «Госуслуги» запущен сервис, который будет информировать автовладельцев об отзывных кампаниях автомобилей в РФ. Оповещения будут автоматически получать все пользователи, у которых в подразделе «Транспорт» раздела «Документы» в личном кабинете введены и проверены ГИБДД данные о своих машинах. Об этом 7 октября сообщило агентство «Автостат».

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Специалисты пояснили, что в сообщении, которое поступит в личный кабинет на портале «Госуслуги», будет обязательно указана причина отзыва автомобиля. Это могут быть дефекты в подушках безопасности, бракованные детали и т.д.

Сообщение также будет содержать информацию, к кому обратиться за бесплатным ремонтом или консультацией. Отзывной мониторинг будет осуществлять Росстандарт.

Несмотря на остановку поставок запасных частей многими автопроизводителями, эта организация продолжит объявлять в России отзывные кампании в отношении автомобилей с заводскими дефектами.

11 мая компания BMW сообщила об отзыве в России 866 автомобилей моделей BMW X1 (серия F48) и X2 (серия F39), изготовленных в период с января по март 2022 года, для проверки ремней безопасности. В Росстандарте уточнили, что на этих автомобилях были установлены передние ремни безопасности со стороны водителя и со стороны пассажира, на которых, возможно, был поврежден газовый микрогенератор. При аварийной ситуации этот дефект может привести к неправильной функции удерживания водителя или пассажира.

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