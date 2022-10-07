Пресс-секретарь главы Республики Алтай подтвердил отсутствие мобилизованных в регионе

Пресс-секретарь главы Республики Алтай Олега Хорохордина Михаил Максимов в пятницу, 7 октября, подтвердил информацию о том, что в республике на данный момент не призван ни один человек в рамках частичной мобилизации.

«Информация соответствует действительности. В целом, информация о квоте для региона — закрытая», — цитирует его «РИА Новости».

Сенатор от региона Владимир Полетаев ранее сообщил, что на встрече с военным комиссаром Республики Алтай Олегом Денисенко обсуждалась реализация указа о частичной мобилизации.

«Военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», — сказал он.

3 октября глава Новосибирской области Андрей Травников сообщил о завершении частичной мобилизации в регионе. По словам губернатора, сейчас доукомплектовывают отдельные дефицитные военные специальности, но речь идет о единичных случаях, а в целом частичная мобилизация завершена.

В России 21 сентября была объявлена частичная мобилизация, призванная защитить суверенитет и территориальную целостность страны. Указ в этот день подписал президент России Владимир Путин.

Позднее глава государства пояснил, что мобилизации подлежат только те россияне, которые пребывают в запасе и имеют требуемые военно-учетные специальности и опыт. Они обязательно должны будут пройти дополнительную военную подготовку. В общей сложности по частичной мобилизации будут призваны 300 тыс. человек.