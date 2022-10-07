Туйнов рассказал о подготовке к бою с американцем Лейном

Российский кикбоксер Владислав Туйнов рассказал о том, как он готовится к бою с американцем Джулианом Лейном. Об этом российский спортсмен сообщил «Известиям» 7 октября.

По словам Туйнова, вместе с тренером они составили точный план, чтобы во время боя «выдать максимум». Также он оценил потенциал своего соперника.

«Если говорить о нем как о спортсмене — у парня огромный бэкграунд. Долголетие в спорте сейчас процветает. Я думаю, 35 лет это не какой-то барьер для этого парня, я думаю, он в любом случае опасен и в каждом своем бою он пытается тебя ударить, идет до последнего, сражается и никогда не шагает назад. Он будет нацелен на победу», — рассказал Туйнов.

Бой Туйнова и Лэйна состоится 7 октября в рамках турнира PRAVDA. Телеканал РЕН ТВ покажет схватку в прямом эфире.

Ранее, 6 октября, Туйнов пообещал «дать люлей» американцу Лэйну. Российский спортсмен предположил, что за происходящим будет интересно наблюдать.

3 октября Лэйн рассказал, что с детства мечтал стать боксером. Американский спортсмен отметил, что всегда выходит на ринг за победой и рассчитывает только на нее.

В рамках турнира PRAVDA состоятся также поединки: Муборакшо Муборакшоев против Тимура Никулина, Николай Чибис против Расула Мирзаева, Джулиан Лэйн против Влада Туйнова.