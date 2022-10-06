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Российский боец Туйнов пообещал «дать люлей» американцу Лэйну

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Российский боец Владислав Туйнов рассказал в четверг, 6 октября, о своих ожиданиях от предстоящего поединка с американцем Джулианом Лейном.

«Думаю всем будет интересно посмотреть, как русский парень дает люлей американцу», — сказал он.

Орловский в двадцать четыре года уже входит в топ десять лучших кикбоксеров мира.

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Еще один участник турнира серб Александр Илич рассказал о своей подготовке к бою с российским бойцом смешанного стиля Магомедом Исмаиловым.

«Люди смотрят и думают, что Мага очень мощный. И, может быть, он выглядит мощнее, чем я, но люди забывают, что я ударник, он борец. Если ты выглядишь мощнее, это не значит, что у тебя удары мощнее», подчеркнул он.

5 октября Илич признался, что не ожидает 100% поддержки от зрителей во время боя с россиянином Исмаиловым. Александр подчеркнул, что для него имеет значение поддержка со стороны семьи и друзей, а на остальное он не обращает внимания.

3 октября Лэйн рассказал, что с детства мечтал стать боксером, но начал свою спортивную карьеру как борец. Американский боец отметил, что всегда выходит на ринг за победой и рассчитывает только на нее. Он намерен победить и в поединке, который предстоит ему в Москве.

Магомед Исмаилов и Александр Илич сойдутся в поединке на турнире PRAVDA, который 7 октября в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Состязание спортсменов станет главным событием вечера.

В рамках турнира PRAVDA состоятся также поединки: Муборакшо Муборакшоев против Тимура Никулина, Николай Чибис против Расула Мирзаева, Джулиан Лейн против Влада Туйнова.

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