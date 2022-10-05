Илич не ожидает 100% поддержки со стороны зрителей

Сербский боец ММА Александр Илич признался, что не ожидает 100% поддержки от зрителей во время боя с россиянином Магомедом Исмаиловым. Об этом он рассказал «Известиям» в среду, 5 октября.

«Я осознаю, что с кем бы я не боролся, не будет такого, что у меня будет 100 % поддержка», — заявил боец.

Александр подчеркнул, что для него имеет значение поддержка со стороны семьи и друзей, а на остальное он не обращает внимания.

Кроме того Илич отметил, что в Сербии любят Россию и чувствуют связь с ней на генетическом уровне. Он добавил, что все, кого он встречал в России, не разочаровывали его и в России он чувствует себя как дома.

Магомед Исмаилов и Александр Илич сойдутся в поединке на турнире PRAVDA, который 7 октября в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Состязание спортсменов станет главным событием вечера.

В рамках турнира PRAVDA состоятся также поединки: Муборакшо Муборакшоев против Тимура Никулина, Николай Чибис против Расула Мирзаева, Джулиан Лейн против Влада Туйнова.

26 августа сербский боец менее чем за минуту сумел отправить российского бойца Шлеменко в нокаут. Он заявил, что ради этой победы он работал последние 13 лет, и назвал российского оппонента одним из своих идолов, с которым он мечтал выйти на ринг.