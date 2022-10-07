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Банки из топ-10 придут в новые российские регионы в течение года
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Банки из топ-10 придут в новые российские регионы в течение года

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Выход российских финорганизаций на новые территории будет проходить поэтапно, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он ожидает, что сначала в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областях появятся те банки, которые уже работают в Крыму: они накопили опыт постепенной интеграции украинских финансовых систем в российскую.

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Депутат не исключил, что и игроки из десятки крупнейших российских банков выйдут в новые регионы. Он уверен, что уже в течение года ряд крупнейших кредитных организаций страны начнет там работать.

В ПСБ напомнили, что выступают первым системно значимым банком, который с июня 2022 года ведет активную работу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на территории Херсонской и Запорожской областей. В банке добавили, что в самое ближайшее время населению в этих регионах станет доступно кредитование.

Онлайн-услуги на общих условиях для жителей новых регионов планируют предоставлять также в Finbridge, рассказал председатель совета директоров финтех-группы (работает под брендами «Деньги сразу», Oneclickmoney, CashToYou) Леонид Корнилов. Он уточнил, что компания пока не планирует открывать там отделения, однако всё будет зависеть от геополитической обстановки.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Офисная работа: банки из топ-10 придут в новые регионы РФ в течение года»

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