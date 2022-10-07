Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon, который входит в состав ракеты-носителя Falcon 9, с российским космонавтом Анной Кикиной на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом стало известно в пятницу, 7 октября, из трансляции, которая велась на сайте NASA.

Стыковку корабля с орбитальной станцией НАСА вели в прямом эфире, поэтому ведущая в 00:02 мск сообщила о подтверждении контакта. Отмечается, что корабль продолжает процесс присоединения к стыковочному узлу МКС.

Ранее, 5 октября, ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon во Флориде стартовала к МКС с экипажем из четырех человек. Соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС «Роскосмос» и NASA подписали в июле. Тогда же стало известно, что единственная девушка в российском отряде космонавтов полетит к МКС на американском Crew Dragon.

4 августа стало известно, что Кикина будет привлекаться к работам на американском сегменте МКС. Она будет ассистировать во внешнекосмической деятельности, помогать при работе с робототехникой и выполнять различные научные задачи.

По плану продолжительность пребывания экипажа на МКС составит 145 суток.