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Школьница получила ранения в результате удара ВСУ по Херсону

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Фото: ТАСС/Владимир Бондаренко
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Девочка-подросток получила осколочные ранения при обстреле ВСУ из американских РСЗО HIMARS жилого квартала Херсона, сообщили 6 октября в минздраве области.

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«Девочка 14 лет, осколочные ранения шеи. Госпитализирована в одну из городских больниц. Состояние девочки — средней тяжести», — сказал журналистам министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

По данным экстренных служб региона, удар был нанесен в районе дома номер 9 по проспекту Текстильщиков.

Ранее в четверг ВСУ нанесли два ракетных удара из систем HIMARS по Антоновскому мосту. Российская система противоракетной обороны (ПВО) сбила пять ракет. Позднее замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что мост не получил никаких повреждений, никто не пострадал. Он уточнил, что всего было шесть выстрелов, одна ракета упала в районе моста, остальные были сбиты.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

27 сентября в республиках Донбасса, в Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросу воссоединения регионов с Россией. По итогам голосования, в ходе которого большинство жителей этих районов высказались «за», регионы были включены в состав РФ. 5 октября президент Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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