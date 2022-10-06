Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка Зайцево в ДНР
Политика
Матвиенко оценила «изоляцию» России на саммите G20
Экономика
ФАС хочет повысить аэронавигационные сборы с авиакомпаний на 50-70%
Мир
ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне
Армия
Истребители ВКС России сбили украинские МиГ-29 и Су-24
Мир
СМИ сообщили о сильных взрывах в Киеве из-за учений для саперов
Мир
Посла РФ в Молдавии вызвали в МИД для знакомства с позицией Кишинева по референдумам
Общество
Песков назвал «уткой» сообщения СМИ о выезде из РФ 700 тыс. россиян
Общество
Мурашко рассказал о тяжелом состоянии двоих пострадавших при стрельбе в Ижевске
Экономика
Корзина мобилизованного обойдется почти в 7 тыс. рублей
Пресс-релизы
XI Петербургский международный юридический форум пройдет с 11 по 13 мая

Ford намерен выпустить последний суперкар GT

0
Фото: Ford
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Ford анонсировала выход последнего купе модели Ford GT в спецверсии LM Edition. Американская марка выпустит 20 машин в таком исполнении. Об этом 6 октября сообщил портал Motor.

Команданте А: представлен самый роскошный российский внедорожник
В Москве прошла премьера внедорожника Aurus Komendant

Финальная серия суперкаров будет посвящена победе Ford в марафоне «24 часа Ле-Мана» 2016 года. Тогда гоночный GT доминировал в классе LMGTE Pro.

От настоящей гоночной машины спецверсия будет отличаться шильдиком, сделанным из коленвала того автомобиля, уникальной окраской и декором в салоне.

Портал отметил, что прощальный Ford GT LM Edition будет только цвета серебристый металлик, покупатель сможет выбрать только оттенок (красный или синий) кромки по периметру кузова. Другими опознавательными знаками финальной версии станут 20-дюймовые колесные диски, черные тормозные суппорты и лейбл Ford в цвет кузова без привычного голубого овала.

В салоне узнать LM Edition можно будет по соответствующим надписям под подголовниками. Табличка перед передним пассажиром будет выполнена из измельчённого коленвала гоночного Ford GT, занявшего в 2016 году в Ле-Мане третье место.

По ходовой части все останется без изменений: Ford GT LM Edition будет оснащен 669-сильным бензиновым твин-турбо V6 объемом 3,5 л и 7-ступенчатым «роботом» Getrag. Автопроизводитель отметил, что 20 «прощальных» купе войдут в запланированный общий тираж модели, состоящий из 1350 экземпляров. Последние Ford GT соберут в декабре текущего года.

4 октября компания Audi сообщила, что завершает историю бензиновых среднемоторных суперкаров модели R8 GT, так как следующий автомобиль модели будет полностью электрическим. Суперкар Audi R8 Coupe V10 GT RWD станет последним заднемоторым автомобилем, который оснащен бензиновым мотором V10. Мощность двигателя составит 620 л. с. Время разгона до «сотни» составит 3,4 с, до 200 км/ч — 10,1 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 320 км/ч.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022