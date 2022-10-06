Ford намерен выпустить последний суперкар GT

Компания Ford анонсировала выход последнего купе модели Ford GT в спецверсии LM Edition. Американская марка выпустит 20 машин в таком исполнении. Об этом 6 октября сообщил портал Motor.

Финальная серия суперкаров будет посвящена победе Ford в марафоне «24 часа Ле-Мана» 2016 года. Тогда гоночный GT доминировал в классе LMGTE Pro.

От настоящей гоночной машины спецверсия будет отличаться шильдиком, сделанным из коленвала того автомобиля, уникальной окраской и декором в салоне.

Портал отметил, что прощальный Ford GT LM Edition будет только цвета серебристый металлик, покупатель сможет выбрать только оттенок (красный или синий) кромки по периметру кузова. Другими опознавательными знаками финальной версии станут 20-дюймовые колесные диски, черные тормозные суппорты и лейбл Ford в цвет кузова без привычного голубого овала.

В салоне узнать LM Edition можно будет по соответствующим надписям под подголовниками. Табличка перед передним пассажиром будет выполнена из измельчённого коленвала гоночного Ford GT, занявшего в 2016 году в Ле-Мане третье место.

По ходовой части все останется без изменений: Ford GT LM Edition будет оснащен 669-сильным бензиновым твин-турбо V6 объемом 3,5 л и 7-ступенчатым «роботом» Getrag. Автопроизводитель отметил, что 20 «прощальных» купе войдут в запланированный общий тираж модели, состоящий из 1350 экземпляров. Последние Ford GT соберут в декабре текущего года.

4 октября компания Audi сообщила, что завершает историю бензиновых среднемоторных суперкаров модели R8 GT, так как следующий автомобиль модели будет полностью электрическим. Суперкар Audi R8 Coupe V10 GT RWD станет последним заднемоторым автомобилем, который оснащен бензиновым мотором V10. Мощность двигателя составит 620 л. с. Время разгона до «сотни» составит 3,4 с, до 200 км/ч — 10,1 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 320 км/ч.