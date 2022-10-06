В Финляндии допустили полное отключение электричества

Регулирование потребления электроэнергии в Финляндии может привести к полному отключению электричества в стране. Об этом заявил профессор университета Аалто Петер Лунд.

«В худшем случае это может привести к выходу из строя всей энергосистемы — полному отключению. Тогда нигде в стране не будет электричества», — цитирует его MTV Uutiset.

Профессор пояснил, что на фоне сокращения количества российского газа в стране рассматриваются варианты регулирования и использования резервов энергоресурсов для поддержания равновесия между потреблением и производством электроэнергии, но в случае дисбаланса последствия для страны могут быть серьезными.

По мнению Лунда, в случае деактивации системы электроснабжения на восстановление может уйти много времени из-за необходимости запускать станции поочередно.

Как сообщалось 29 сентября, серьезный рост цен на электроэнергию может привести к тому, что финские компании прибегнут к мерам жесткой экономии вплоть до остановки производства.

Так, стоимость электроэнергии зимой может вырасти до 50 центов за киловатт-час. Соответственно, средние счета за нее, включая налоги, возрастут примерно до €70 тыс.

Также в сентябре премьер-министр страны Санна Марин заявила, что экономическая система Финляндии вынуждена функционировать в «военных» условиях из-за энергетического кризиса. Она предложила установить потолок цен на электроэнергию.

В то же время гендиректор оператора системы передачи электроэнергии Швеции Svenska Kraftnät Лотта Меделиус-Бредхе предупредила о высоких ценах и риске отключения электричества этой зимой, напоминает «Газета.Ru».

30 августа стало известно, что финские компании вынуждены переводить производство с дневных часов на ночные из-за высоких цен на электричество.

26 августа финская компания Metsä Tissue, один из крупнейших в Европе производителей санитарно-гигиенической продукции, заявила об угрозе дефицита туалетной бумаги из-за энергетического кризиса. В условиях высоких цен на энергию вероятны дальнейшие сокращения производства, отмечалось в сообщении.