В Финляндии предупредили об угрозе дефицита туалетной бумаги

Финская компания Metsä Tissue, один из крупнейших в Европе производителей санитарно-гигиенической продукции, заявила об угрозе дефицита туалетной бумаги из-за энергетического кризиса. Об этом компания сообщила в пресс-релизе, опубликованном в пятницу, 26 августа.

«В течение последних недель компания Metsä Tissue была вынуждена на несколько дней сократить производство на своих заводах в Жилине (Словакия) и Кройцау (Германия) из-за высоких цен на электроэнергию», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что в условиях высоких цен на энергию вероятны дальнейшие сокращения производства, что может привести к ограничению доступности продукции первой необходимости на рынках.

Высокая стоимость энергии в странах ЕС создает трудности для бизнеса на всех европейских рынках для Metsä Tissue.

«Чтобы смягчить ситуацию, мы изучили все возможные меры по повышению энергоэффективности, и в настоящее время продолжаются действия по замещению российского газа альтернативными источниками энергии», — подчеркнули в компании.

Производитель также вынужден ускорить переход к стратегии, ориентированной на свежее волокно, которое позволяет снизить энергопотребление при производстве бумаги по сравнению с переработанным волокном.

Metsä Tissue является одним из ведущих поставщиков санитарно-гигиенической бумаги в Европе и ведущим поставщиком жиростойкой бумаги в мире. Бренды включают: Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin и SAGA.

Европейские страны столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом: на фоне антироссийских санкций в ЕС наблюдается рекордная инфляция. Евросоюз снизил покупку российского газа и нефти, в итоге стоимость электричества резко выросла.

25 августа президент Сербии Александр Вучич заявил, что наиболее развитые страны Европы оказались перед лицом проблемы отключения электричества на фоне энергетического кризиса. В качестве примера он привел Великобританию, Финляндию, а также Германию, где за предыдущие шесть месяцев цена выросла в пять раз. Вучич не исключил, что с той же проблемой не столкнется Сербия.

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон в ходе вступительного слова к правительству страны заявил, что мир переживает «конец изобилия», и «гражданам придется чем-то жертвовать».

30 июля агентство Bloomberg сообщило, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей и будут продолжать увеличиваться. Уточняется, что базовая стоимость электроэнергии растет, потому что европейские страны сталкиваются с экстремальной жарой и перспективой зимнего дефицита газа из-за сокращения поставок энергоресурса из РФ.