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Путин призвал обратить внимание на слабый потребительский спрос в РФ

Путин заявил, что потребительский спрос в России остается слабым
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Потребительский спрос в России остается слабым, это требует внимания. Об этом заявил 6 октября президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«По-прежнему остается слабым потребительский спрос. Мы много об этом говорили, здесь есть нюансы. Требует внимания с нашей стороны», — указал глава государства.

Умеренное потребление: оборот розницы может восстановиться к концу года
Постепенный рост торговых показателей продолжается уже два месяца

Путин отметил, что в августе, как и в июле, розничные продажи в РФ сократились на 8,8%. В сентябре, по его словам, эта динамика еще понизилась.

«Причем в последнюю неделю месяца торговый оборот снизился даже в номинальном выражении», — указал Путин.

По данным Росстата, в августе оборот розничной торговли в РФ упал на 8,8% после снижения на 8,7% в июле, за девять месяцев — на 4,9%.

Ранее, 14 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что западным странам не удалось исключить Россию из глобальной экономики, однако они могут продолжить выдавливать страну с привычных рынков сбыта. Премьер также отметил, что динамика ВВП и инвестиций превосходят ожидания, уровень безработицы остается низким, а инфляция плавно снижается. Отдельно глава правительства отметил оживление внутреннего и прежде всего потребительского спроса в стране.

До этого, 6 сентября, председатель британской консалтинговой фирмы Dezan Shira and Associates Limited Кристофер Девоншир-Эллис заявил в беседе с «Известиями» о том, что попытка исключить Россию — это гигантская стратегическая ошибка западных стран.

1 сентября эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк заявил, что в РФ после сентября 2022 года не ожидается сохранение дефляции — возобладают сезонные факторы и возможное влияние девальвации при перезапуске бюджетного правила. По его словам, дефляция могла бы быть опасной, если бы стала хронической, как происходило, к примеру, в Японии. В таком случае меняется модель потребительского поведения в сторону увеличения сбережений из-за снижения риска потерять средства из-за инфляции. Кроме того, снижается инвестиционная активность из-за низких ставок доходности в национальной валюте.

30 августа Мишустин отметил, что в условиях санкций и ограничений, введенных против России, требуется серьезная донастройка финансовой системы. По его словам, благодаря совместным с Банком России решениям удалось стабилизировать рынки и банковскую систему, снизить инфляционные риски, что сегодня положительно отражается на динамике потребительского спроса.

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