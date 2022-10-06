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Турция назначила посла в Израиле после четырехлетнего перерыва

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Турция после восстановления дипломатических отношений с Израилем назначила своего посла в стране. Соответствующий указ подписал в четверг, 6 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Только тешатся: Турция и Израиль решили наладить отношения
Что это может означать для Ближнего Востока

После четырехлетнего перерыва турецко-израильских дипотношений послом стал Шакир Озкан Торунлар, который в 2010-2013 гг. занимал должность генконсула в Иерусалиме.

19 сентября газета Times of Israel написала, что Израиль объявил о назначении посла в Турции после восстановления полноценных дипотношений. Посольство возглавит Ирит Лиллиан, занимавшая должность временного поверенного в делах Израиля в Турции.

Ранее, 17 августа, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция приняла решение восстановить дипломатические отношения с Израилем и назначить своего посла в стране. Уточнялось, что в процессе контактов по линии внешнеполитических ведомств стороны решили поднять уровень отношений между двумя странами до дипломатических отношений в полном объеме и вернуть послов и генеральных консулов двух стран.

В 2018 году Турция отозвала своего посла из Израиля из-за ситуации вокруг сектора Газа, когда израильский спецназ захватил вышедший из Турции корабль «Мави Мармара». Тогда же Анкару покинул посол еврейского государства. В августе премьер-министр Израиля Яир Лапид и президент Турции Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, по итогам которого было объявлено о достижении договоренности о восстановлении дипотношений между двумя странами в полном объеме и о возвращении послов двух стран в столицы.

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