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Турция решила восстановить дипотношения с Израилем

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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Creativ Studio Heinemann
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Турция приняла решение восстановить дипломатические отношения с Израилем и назначить своего посла в стране. Об этом 17 августа заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

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«Принято решение назначить посла в Израиль, от израильской стороны также пришел позитивный ответ в этом отношении. Скоро наша кандидатура будет представлена господину президенту. Дай Бог, все будет успешно для обеих сторон», — рассказал глава внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции.

Ранее 17 августа эту информацию подтвердили в канцелярии израильского премьер-министра Яира Лапида.

«После разговора между премьер-министром Яиром Лапидом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Израиль и Турция полностью восстанавливают дипломатические отношения», — указано в пресс-релизе.

В канцелярии уточнили, что в процессе контактов по линии внешнеполитических ведомств стороны решили поднять уровень отношений между двумя странами до дипломатических отношений в полном объеме и вернуть послов и генеральных консулов двух стран.

Дипломатические отношения между Израилем и Турцией ухудшились в 2010 году, после захвата израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля «Мави Мармара». В мае 2018 года Турция предложила израильскому послу покинуть страну после акций протеста, прошедших в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. В результате протестных акций погибли 59 палестинцев, более 2,7 тыс. получили ранения.

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