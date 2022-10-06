Больше 1,2 тыс. уличных фонарей установили в Ижевске в 2022 году

Больше 1,2 тыс. уличных светильников установили на территории Ижевска в 2022 году. Наибольший объем работ был выполнен в окраинных микрорайонах. Об этом сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на администрацию города.

Силами МКП «Горсвет» обустроены почти 1,2 тыс. точек наружного освещения. Наиболее крупные работы прошли в микрорайоне «Орловское», где установили 397 фонарей. Об этом сообщает ИА «Сусанин». 116 точек появились в микрорайоне «Люлли». 90 световых мачт установили в Пазелах, еще 75 — в Новом Игермане. Кроме того, специалисты исполнили заявки горожан на дополнительное освещение в районах «Бригада Самолет» и «Новые Парники».

На участке дороги от Сарапульского тракта до микрорайоне «Совхоз Медведево» в рамках благоустройства одновременно с ремонтом трассы установили 43 светильника.

«Это пример комплексного подхода к благоустройству. В этом году здесь проводится ремонт автодороги и тротуара по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Вместе с новой дорогой в микрорайоне появилось и новое освещение», — цитирует сообщение администрации Udm-info.ru.

Власти отмечают, что при отсутствии освещения можно обратиться к депутатам и попросить их включить конкретные адреса в Реестр наказов избирателей.