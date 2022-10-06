Врач предупредил о риске впасть в кому из-за успокоительных настоек

Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин предупредил о риске впасть в кому из-за приема успокоительных настоек.

В беседе с агентством городских новостей «Москва» в четверг, 6 октября, врач объяснил, что бесконтрольный, систематический, не дозированный прием спиртосодержащих успокоительных настоек может привести к формированию зависимости и грозит острым отравлением и даже комой.

По словам специалиста, из-за содержания в настойках спирта при постоянном приеме развиваются все негативные эффекты, связанные с употреблением алкоголя. Он отметил, что снотворные или седативные препараты только усиливают их. При не дозированном приеме могут развиваться острые отравления — передозировка, развитие комы и необратимых изменений мозга.

Кроме того, добавил врач, страдает также эмоциональная сфера. У человека происходят нарушения настроения, появляется раздражительность, усиливается тревога, а также нарушения сна — ночные кошмары, бессонница, частые пробуждения.

«Нарушения ритма сердца, повышение артериального давления могут приводить к поражению сердца, мозга, что повышает риск преждевременной смерти», — сказал Холдин.

Ранее в этот день врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что причинами скачков давления могут быть стресс, перемена погоды и постковидный синдром.

23 сентября врач-терапевт Алексей Хухрев призвал пожилых людей с осторожностью принимать успокоительные, снотворные, а также антигистаминные препараты. По его словам в беседе с «Москвой 24», пожилые часто употребляют валокордин и корвалол, в которых содержится фенобарбитал. У пожилых людей он может сильно нарушать координацию движений.

Врач отметил, что осторожность следует соблюдать с любыми снотворными, транквилизаторами и антигистаминными препаратами, пишет RT.

В конце августа диетолог Олеся Фролова рассказала, что имбирь является пищевым спазмолитиком, а также природным успокоительным средством, он способен помочь организму бороться с заболеваниями. Также врач напомнила о целебных свойствах имбиря при лечении ОРВИ, сообщает НСН.