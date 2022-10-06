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Паслер заявил о решении конфликта мобилизованных из Оренбуржья с командованием в Саратове

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Конфликт, который возник у мобилизованных солдат из Оренбургской области с руководством полка в Саратове исчерпан. Об этом 6 октября заявил губернатор региона Оренбуржья Денис Паслер.

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Как указал глава области, на место выезжали сотрудники аппарата губернатора и регионального военкомата и доложили ему обстановку.

«Оренбургские офицеры, доставленные в учебный центр Саратова, имеют высокую и востребованную квалификацию. Состоялась встреча с командованием, получены пояснения по резонансной ситуации. Командование признало некорректность в высказываниях», — сообщил Паслер в своем Telegram-канале

Губернатор пояснил, что у мобилизованных не осталось претензий к условиям пребывания в части, а их вопросы носили исключительно личный характер. Поэтому далее с ними будут разбираться индивидуально. Также он успокоил родственников мобилизованных, заверив, что они могут не волноваться за своих детей и мужей.

Ранее сообщалось, что группа мобилизованных пожаловалась на плохие условия содержания в учебном центре в Саратове и оскорбления, которые слышат в свой адрес военнослужащие со стороны полковника.

28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичных военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва. Он также отметил, что сотрудники московских военкоматов совместно с городскими службами провели дополнительную проверку и уточнение мобилизационных учетных данных военнообязанных. Кроме того, проверены уже разосланные повестки на соответствие требованиям указов президента РФ Владимира Путина и приказов Минобороны РФ.

24 сентября главы субъектов РФ в свою очередь также призвали не допускать ошибок при проведении частичной мобилизации. Так, глава Якутии Айсен Николаев провел совещание, на котором потребовал усилить работу с комиссариатами и исключить из призыва тех, кто не подлежит военной службе.

2 октября стало известно, что в Москве отозвано около 400 некорректно выписанных повесток сотрудникам предприятий после обращения работодателей. По итогам первых дней работы созданных при столичных военкоматах групп разбора спорных ситуаций были отозваны 377 повесток на сотрудников 20 московских предприятий.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Российский лидер подчеркнул, что такая мера необходима для защиты страны, ее суверенитета. Призыву подлежат отдельные категории граждан.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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