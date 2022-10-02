В Москве отозвано около 400 повесток после обращения работодателей

В Москве отозвано около 400 некорректно выписанных повесток сотрудникам предприятий после обращения работодателей. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на полученные данные.

«По итогам первых дней работы созданных при столичных военкоматах групп разбора спорных ситуаций были отозваны 377 повесток на сотрудников 20 московских предприятий. Все они обратились с просьбой провести дополнительную проверку поступивших в их организации извещений», — говорится в материале.

Как сообщает агентство, в первую очередь рассматривались жалобы от предприятий из стратегически важных отраслей экономики и системы жизнеобеспечения города — компаний в сфере информационных технологий, связи, финансов, торговли продуктами питания, промышленности и других.

Ранее, 28 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичных военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.

Он также отметил, что сотрудники московских военкоматов совместно с городскими службами провели дополнительную проверку и уточнение мобилизационных учетных данных военнообязанных. Кроме того, проверены уже разосланные повестки на соответствие требованиям указов президента РФ Владимира Путина и приказов Минобороны РФ.

Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Российский лидер подчеркнул, что такая мера необходима для защиты страны, ее суверенитета. Призыву подлежат отдельные категории граждан.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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