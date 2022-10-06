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Эксперты выявили рост выручки российских маркетплейсов после ухода IKEA

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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После ухода иностранных продавцов мебели, таких как IKEA, больше всех от этого выиграл интернет-ритейлер OZON. Его полугодовой прирост выручки составил 87%, у Wildberries — 61%. Как менялся спрос на мебель, а вместе с ним и цены, узнали «Известия».

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Эксперты отмечают, что резкий рост продаж характерен только для Wildberries. С 21 по 27 февраля выручка от продажи мебели на маркетплейсе составляла 1,6 млрд рублей, а к концу июля она выросла на 61% — до 2,7 млрд. Год назад магазин показывал такую же динамику, поэтому в случае с Wildberries подъем может быть связан, например, с сезонными акциями и рекламными кампаниями.

На всех остальных маркетплейсах изменения 2022 года стали уникальными по сравнению с динамикой 2021-го. К 31 июля Ozon увеличил свою недельную выручку в этой категории до 1,3 млрд рублей, хотя в конце февраля она составляла 706,2 млн рублей. Общий прирост за полгода в итоге составил 87%.

Ближайший конкурент IKEA в России — компания Hoff отмечает, что уход зарубежных конкурентов увеличил трафик компании как в офлайн-, так и в интернет-магазине.

Весной, на пике, продажи выросли вдвое по сравнению с прошлым годом. Летом ситуация стабилизировалась. Очередным краткосрочным всплеском стала середина июня, когда IKEA объявила об окончательном уходе из России.

«Чтобы не мешать развитию отрасли, целесообразно ограничить поставки из-за рубежа. Если в начале года доля импорта составляла 41%, то сейчас упала до 30%», — заявил генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) Тимур Иртуганов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мне бы мебель: уход IKEA поднял выручку маркетплейсам

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