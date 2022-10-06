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«Известия» показали работу союзных сил по позициям ВСУ на Авдеевском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Союзные силы планомерно оттесняют противника на Авдеевском направлении. О том, как они работают по позициям националистов показал корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин.

По рассказам бойцов, украинские боевики по местности бьют 152-ми снарядами, поднимают коптер и корректируют огонь. Но в ответ получают огонь от союзных войск, сообщил журналист.

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«По укреплениям, в которые ВСУ превратили частные дома — выкопали вокруг них траншеи — работают из 120-миллиметровой пушки. Шансов выстоять или укрыться нет», — говорит Александр.

После огня военные пошли на штурм, в результате чего Вооруженные формирования Украины (ВФУ) лишились укрепления. Кроме того, военные уничтожили камеры, с помощью которых противник наблюдал за периметром.

«Мы не сдадим ни метра, на данный момент мы ни метра не отступили, имеем маленькие локальные успехи. Удерживаем противника, наносим точечные удары, производим разведку. Врагу пройти не дали, хотя он пытался пару раз сделать контратаки», — рассказал командир второй роты Первого корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) с позывным Вульф.

В конце сентября военкор телеканала «Известия» Семен Еремин показал, как российские военные работают по позициям ВФУ из минометов «Тюльпан» вокруг укрепрайона в поселке Водяное на Авдеевском направлении. Он отметил, что сейчас укрепрайон планомерно разбивается, чтобы дальше российская армия могла выходить на штурм.

5 октября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что обстановка на нескольких направлениях стабилизируется. В частности, он указал, что на линии фронта на Краснолиманском направлении ситуация улучшилась, линия обороны укрепляется всеми доступными способами. Кроме того, локальные успехи у российских бойцов есть на Угледарском направлении.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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