На фестивале «Евразийский мост» наградили фильм с участием дочери Сергея Бодрова

Завершившийся в Ялте 5 октября VI Международный фестиваль «Евразийский мост» вошел в фазу зрелого кинофорума — интерес к нему не угасает как со стороны азиатской части континента, так и со стороны европейских стран. Об этом «Известиям» рассказала киновед Нина Кочеляева, занимавшаяся отбором картин.

«Нам удалось соблюсти баланс репрезентативности европейской и азиатской части программ. Конечно, приоритетным в отборе стало качество представленных в программе картин, и в целом можно отметить, что нам было из чего выбирать», — отметила она.

В конкурсе игрового кино лучшим был признан фильм «Мария. Ангел океана» режиссера из Шри-Ланки Аруны Джаяварданы. За режиссерскую работу наградили Натеша Хегде, снявшего социальную драму «Педро» (Индия). В документальном конкурсе победила картина «Волнами» режиссера Сергея Кальварского (Россия).

Спецпризами жюри отметило «Иванову Лествицу» Николая Бема — о том, как сохраняется традиция, и метафизическую драму «Велга» с потрясающими пейзажами Северного моря и Ольгой Бодровой в главной роли.

Продюсер фильма Иван Болотников, единственный из лауреатов получивший награду лично, рассказал, что в Крыму его кинематографическая жизнь начиналась, и он надеется, что следующие проекты он тоже будет снимать здесь.

Международное жюри фестиваля работало дистанционно с обсуждениями и просмотрами онлайн. Вход на показы для зрителей был бесплатным. В двух программах — игровой и документальной — показали 28 фильмов из 12 стран.

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Крымский «Мост»: как прошел кинофестиваль в Ялте