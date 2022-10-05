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Брат Моисеева назвал директора певца заинтересованным в его смерти

Старший брат Бориса Моисеева: его скрывали в неизвестном месте и привезли домой уже мертвым
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова
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Накануне Следственный комитет России начал проверку обстоятельств смерти певца Бориса Моисеева, чтобы установить, нет ли в его кончине криминальной составляющей. Тем временем старший брат артиста Маркс Толкач выдвинул свою версию — он считает, что Моисеева погубил его арт-директор Сергей Горох, проживавший с ним последние годы. Более подробно Толкач рассказал в беседе с «Известиями».

Так, Толкач считает, что Горох довел Моисеева до такого состояния, что тот скончался.

«Я уверен на 100%, что это Горох. Он был ему никто — ни брат, ни сват, ни кум, а Борис его всю жизнь кормил и обеспечивал, и Горох прекрасно знал, какое богатство есть у Бориса. Он был ему нужен, чтобы забрать имущество, а как забрать? Надо убить человека или довести до такого состояния, чтобы он умер», — отметил брат артиста.

По его словам, он не сомневается, что у Гороха был большой интерес в смерти Моисеева, и он сделал всё, чтобы это произошло. Он указал на то, что директор уже успел вывезти из квартиры все богатства Моисеева.

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Брат артиста также предположил, что перед смертью за Моисеевым плохо ухаживали и, возможно, плохо кормили.

«Он был ростом 173 см и я столько же, он весил 73 кг и я столько же, а умер — 50 кг. Как это так? Неужели он за один или два дня похудел до 50 кг? Его специально, может быть, так кормили или ухаживали таким образом, что он дошел до такого состояния», — отметил Толкач.

Он вспомнил, что в программе «Секрет на миллион» Борис всем заявил, что именно Толкач является его наследником. В то же время нанятая Горохом адвокат «наверняка способствовала появлению липовых завещаний» в то время, когда певец, по убеждению его брата, долгое время жил уже не в своей квартире.

Толкач также убежден, что Моисеева перед смертью держали не в его квартире и умер он как раз в другом месте.

«Он умер там, где его скрывали, а потом ночью Горох привез его в квартиру и положил. Я на 100% уверен», — заявил Толкач.

Толкач около 30 лет живет уже в Канаде со своей супругой Людмилой. По его словам, в последний раз он общался с братом по телефону 1,5 года назад. С тех пор дозвониться до Моисеева больше не удалось. Он отметил, что набирал брату вместе с женой сотни раз, просил соединить их через друзей и знакомых, но все тщетно. Толкач подчеркнул, что у них с братом была настоящая любовь и они никогда не ругались.

Тем временем 2 октября народная артистка России Надежда Бабкина назвала Гороха ангелом-хранителем певца и выразила ему слова поддержки.

27 сентября адвокат Сергей Жорин назвал возможных наследников Моисеева. Он оценил наследство артиста примерно в 300 млн рублей. По его словам, одним из основных претендентов на наследство Моисеева является его арт-директор. Тот был в тесном контакте с Моисеевым многие годы и взял на себя всю заботу об артисте, когда у него осложнилось самочувствие. При этом, отметил Жорин, у родного брата Толкача мало шансов на наследование недвижимости артиста.

Последние годы жизни заслуженный артист РФ тяжело болел, из-за чего перестал выступать и очень редко появлялся на публике. Он перенес три инсульта, первый случился в 2010 году. После этого за певцом стал ухаживать Горох.

Весной 2022 года появилась информация о том, что Моисеев переписал квартиру в центре Москвы на Гороха, однако директор артиста уверял, что информация не соответствует действительности. По его словам, он заключил договор пожизненной ренты, который позволяет получить жилье после смерти собственника. Адвокат Андрей Алешкин тогда изучил документы и усомнился в честности Гороха.

Борис Моисеев умер 27 сентября в возрасте 68 лет.

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