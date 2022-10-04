СКР начал проверку обстоятельств смерти Бориса Моисеева

Следственный комитет РФ начал проверку обстоятельств смерти певца Бориса Моисеева.

«Проверка начата на следующий день после похорон, 3 октября. Пока это всего лишь означает, что следователи должны формально установить, нет ли в его кончине криминальной составляющей», — рассказал 4 октября «Известиям» источник из окружения знаменитости, добавив, что следователи будут искать не недочеты врачей, а именно признаки насильственной смерти.

«Говоря юридическим языком, это признаки преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ («Убийство») либо частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса («Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть»)», — подчеркнул источник.

По информации «Известий», явных повреждений на теле певца обнаружено не было, а результатов посмертной судебно-медицинской экспертизы еще нет.

Заслуженный артист России, певец, танцовщик и хореограф Борис Моисеев умер 27 сентября в возрасте 68 лет. Церемония прощания проходила в траурном зале Троекуровского кладбища. Всем гостям подарили белые бумажные кораблики с подписью: «С любовью, Ваш Б. Моисеев», сделанной артистом, предположительно, от руки красной ручкой.

Проводить исполнителя в последний путь пришли многие его коллеги по сцене. Так, Сергей Пенкин назвал Моисеева шикарным режиссером, отметив, что хореограф поставил «многие шоу, о которых вы, может быть, даже не знаете».

Последние годы жизни заслуженный артист РФ тяжело болел, из-за чего перестал выступать и очень редко появлялся на публике. Он перенес три инсульта, первый случился в 2010 году. После этого за певцом стал ухаживать его арт-директор Сергей Горох. Весной 2022 года появилась информация, что артист переписал квартиру в центре Москвы на Гороха.

Моисеев прославился благодаря участию в хореографическом трио «Экспрессия». С 1980-х коллектив работал с Театром песни Аллы Пугачевой, а с 1987 года гастролировал по США и странам Европы.