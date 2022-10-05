Минздрав зарегистрировал первый российский препарат против оспы

Министерство здравоохранения России 4 октября зарегистрировало отечественный противооспенный препарат. Об этом сообщается в государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).

Торговое наименование лекарственного средства — НИОХ-14.

Препарат разработан и запатентован специалистами центра «Вектор».

Среди показаний к применению: вирус натуральной оспы, вирус оспы обезьян, вирус коровьей оспы. Препарат предназначен для лиц старше 18 лет.

Противопоказаниями для применения препарата являются гиперчувствительность к его компонентам, непереносимость лактозы, беременность и период грудного вскармливания.

В России было зафиксировано два случая заболевания оспой обезьян. Пациенты вылечились.

В сентябре руководитель Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил, что Россия лучше других стран мира защищена от различных вариантов вирусов оспы, в том числе от оспы обезьян.

В июне доктор биологических наук Петр Чумаков заявил в пресс-центре «Известий», что для представителей ЛГБТ-сообщества существует реальная угроза оспы обезьян.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).